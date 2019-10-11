Большинство украинцев не хотят особого статуса для Донбасса — данные опроса

Украина

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают такие преференции для Донбасса только лишь 26% опрошенных.

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают — 17%.

Кроме того, оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов, считают, что на востоке страны идет война между Украиной и Россией, еще 20% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война, 7% - война между Россией и США, и 7% - на востоке Украины происходит борьба за независимость «ДНР» и «ЛНР».

Вместе с тем, 56% граждан Украины хотели бы возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав России.

Согласно данным исследования, установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против — 52%). Только 12% поддержали бы отделение территорий, занятых так называемыми «ДНР» и «ЛНР», от Украины (не поддерживают — 73%) и лишь 10% поддержали бы признание Крыма российским в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают — 70%).

При этом идею начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ОРДЛО поддерживает 41,5% опрошенных украинцев, не поддерживает — 39% .

Почти половина опрошенных (47%) не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 36%).

И почти такое же количество (44%) не хотят, чтобы Украина прекращала финансирования территорий ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат и т. д. ) (поддерживают — 33%).

Ради достижения мира на Донбассе большинство опрошенных не согласны на компромиссы в таких вопросах, как: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают — 18%), отказ от евроинтеграции, (не поддерживают 59%, поддерживают — 19%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают — 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО (не поддерживают 54%, поддерживают — 25%).

Опрос был проведен с 4 по 9 октября 2019 года. В нем участвовало 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина сделала первые шаги в вопросе возвращения Донбассе, согласившись на «формулу Штайнмайера», которая вызвала бурное неприятие в украинском обществе. Более подробно об этом читайте в материале: «Зеленский ищет компромисс, чтобы реинтегрировать Донбасс и общество не считало это капитуляцией, — Александр Чалый».

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