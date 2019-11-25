Украина

Украинцы все хуже относятся к шагам Зеленского на посту президента

По сравнению с августом 2019 года, в ноябре количество украинцев, которые негативно оценивают первые шаги деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды, увеличилось вдвое. Ранее социсследования показали, что рейтинг доверия президенту снизился до 68,2%.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, которые провели Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.

Так, 19% респондентов полностью поддерживают деятельность Зеленского сотоварищи, а 43% - преимущественно положительно (в сумме — 62% процента украинцев). «Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе», — говорится в сообщении.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения социологи приводят результаты общенациональных опросов, проведенных Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова (13−20 июня 2019 и 16−22 августа 2018) и Киевским международным институтом социологии (9 — 18 августа 2019).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленского поддерживают 54,3% киевлян — столько поставили отметку в графе «скорее позитивно» и «позитивно». При этом «резко негативно» и «скорее негативно» к деятельности президента относятся 22,2% респондентов. «Нейтрально» оценивает деятельность Зеленского 21,9% опрошенных.

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