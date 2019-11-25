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В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Британский интернет-сайт Cosmetify, посвященный косметическим продуктам, решил пофантазировать и составил «фотороботы» самых младших членов королевской семьи — правнуков королевы Елизаветы II. Как сообщает издание The Mirror, применив компьютерные программы и набор концептуальных изображений, сайт показал детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также сына Меган Маркл и принца Гарри такими, какими они могут быть лет через двадцать.

Так, первенец Кейт и Уильяма и будущий король принц Джордж, которому сейчас шесть лет, в 27 лет может выглядеть примерно так — со светлыми и редеющими, как у отца волосами. Нос у него — такой же, как у матери.

У 25-летней принцессы Шарлотты (которой ныне четыре года), как предполагает Cosmetify, волосы в будущем потемнеют и могут стать еще более темного оттенка, чем у Кейт. А изящный нос и пронзительные глаза останутся прежними.

Принц Луи, которому нет еще и двух лет, в 22 года будет блондином, как и его папа. Глаза его будут напоминать глаза Кейт, а челюсть, более квадратная по сравнению с его старшим братом, похожа на челюсть дядюшки Уильяма — впавшего в немилость принца Эндрю.

Полугодовалый Арчи Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, унаследовал отцовский рыжий цвет волос — но более темного оттенка. Волосы его будут виться естественным образом, учитывая частично афроамериканское происхождение матери. У него также будут веснушки, как у Меган, и ее глаза. А носом Арчи пойдет в Гарри.

Заодно сайт привел портрет еще одной правнучки королевы Елизаветы — Саванны Филиппс. Старшей дочери Питера Филлипса и Отэм Кэлли, внучке принцессы Анны восемь лет. В 30 она будет напоминать свою мать — такие же очень светлые волосы, глаза и нос. От отца она «возьмет» губы.

Впрочем, не все пользователи сети сочли портреты юных представителей семьи королевы достаточно реалистичными. Кому-то показалось, что повзрослевший принц Джордж в таком исполнении больше напоминает бойфренда куклы Барби Кена. А принцесса Шарлотта похожа на вампира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон внезапно отменила свой выход в свет «из-за детей», оставив мужа в одиночестве.

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