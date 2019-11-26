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В кругу единомышленников: Елизавета II в бирюзовом наряде посетила Королевское общество филателистов (фото)

14:04 26 ноября 2019 98
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

93-летняя королева Великобритании Елизавета II открыла новую штаб-квартиру Королевского общества филателистов в Лондоне. Общество, которой находится под патронатом Ее Величества, как раз отмечает свою 150-летнюю годовщину.

Монархиня прибыла в ярком бирюзовом наряде и шляпке. Ей показали самые интересные марки, выставленные на витринах, и рассказали их истории. В беседе с коллекционерами Елизавета поразила их своими познаниями в этой области.

Как известно, Елизавета сама является страстным филателистом. Она любит демонстрировать гостям Букингемского дворца свою обширную коллекцию почтовых марок, которая оценивается в 125 миллионов долларов. Жемчужиной собрания является марка с острова Маврикий стоимостью почти 2,5 миллиона долларов, датированная 1847 годом. Эту первую марку, выпущенную колониальной почтовой службой, в 1904 году марку купил на аукционе дед Елизаветы — будущий британский король Георг V, который тогда еще носил титул герцога Йоркского.

На британских марках по традиции изображается портрет действующего монарха. Нынешний профиль Елизаветы впервые появился на марках в июне 1967 года и с тех пор ее изображение на них не менялось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети показали «фотороботы» правнуков Елизаветы II, которых «состарили» на двадцать лет.

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