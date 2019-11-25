Происшествия

«Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке

В Польше Варминско-Мазурский университет, который находится в Ольштыне, отстранил от учебы студентку за видео, где запечатлены ксенофобские оскорбления в адрес украинки — попутчицы в поезде. Ранее в Кракове украинского студента ранили ножом в спину. О происшествии в Ольштыне сообщает «Европейская правда».

Польская студентка-медик разместила в сети видео, где она на камеру жаловалась на украинку из-за того, что та якобы заняла ее место в поезде.

«Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть», — пожаловалась студентка. Видео набрало более 58 тысяч просмотров на канале tvolsztyncompl в YouTube.

«Я должна пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду… Эта женщина — глупая уборщица, поэтому иерархию надо соблюдать», — добавила автор видео.

В университете решили отстранить студентку после «возмутительного заявления» в адрес украинки.

Кроме того, в прокуратуру направили уведомление о возможном совершении преступления, а в университете возбудили дисциплинарное производство.

«В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции», — говорится в заявлении учебного заведения.

Тогда студентка записала еще одно видео, где назвала все случившееся «шуткой». «Простите, я не подумала, я просто дура», — подвела она итог.

Ранее сообщалось, что президента Польши наградили за демократизацию украинского общества.

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