- 17:42 В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет
- 17:37 Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач
- 17:28 "Такие люди нужны всем президентам": открылись интересные факты о новом главе УСБУ во Львовской области
- 17:27 «Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке
- 17:14 "Никогда не спонсировала войну": у Ротару неоднозначно отреагировали на травлю в России
- 17:10 СМИ рассказали, зачем Винницкому аэропорту миллиард гривен на реконструкцию
- 17:07 Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год, — ВОЗ
- 16:56 Было ваше — стало наше: Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова
- 16:53 Время ожидания — сутки: на польско-украинской границе застряли сотни грузовиков
- 16:34 Стальные нервы: спящую собаку не смог разбудить робот-пылесос
- 16:27 Мангер уходит от погони: залог для главного фигуранта «дела Гандзюк» уменьшили вдвое, статью подозрения «облегчили»
- 16:14 Усик провел тренировку на тонком льду
«Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке
В Польше Варминско-Мазурский университет, который находится в Ольштыне, отстранил от учебы студентку за видео, где запечатлены ксенофобские оскорбления в адрес украинки — попутчицы в поезде. Ранее в Кракове украинского студента ранили ножом в спину. О происшествии в Ольштыне сообщает «Европейская правда».
Польская студентка-медик разместила в сети видео, где она на камеру жаловалась на украинку из-за того, что та якобы заняла ее место в поезде.
«Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть», — пожаловалась студентка. Видео набрало более 58 тысяч просмотров на канале tvolsztyncompl в YouTube.
«Я должна пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду… Эта женщина — глупая уборщица, поэтому иерархию надо соблюдать», — добавила автор видео.
В университете решили отстранить студентку после «возмутительного заявления» в адрес украинки.
Кроме того, в прокуратуру направили уведомление о возможном совершении преступления, а в университете возбудили дисциплинарное производство.
«В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции», — говорится в заявлении учебного заведения.
Тогда студентка записала еще одно видео, где назвала все случившееся «шуткой». «Простите, я не подумала, я просто дура», — подвела она итог.
Ранее сообщалось, что президента Польши наградили за демократизацию украинского общества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...