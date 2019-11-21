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Украина

Зеленский назначил Баканову нового заместителя: что о нем известно

18:46 21 ноября 2019 48
Сотрудники СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, президент Зеленский своим указом назначил Сергея Андрущенко заместителем главы Службы безопасности Украины. Ранее он возглавлял департамент защиты национальной государственности. О назначении сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, в 2014-м году Андрущенко стал начальником управления «Т» — структурного подразделения по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности. В частности, он участвовал раскрытии многочисленных террористических актов, которые совершили российские спецслужбы, а также курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского.

В 2018 году Сергей Андрущенко уволился из СБУ, а в июле 2019 года вернулся в нее — возглавил департамент защиты национальной государственности.

Владимир Зеленский произвел и другие назначения в СБУ: Юрий Гончаров назначен начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области, а Анатолий Дублик — начальником департамента защиты национальной государственности.

Ранее сообщалось, что замминистра Елена Зеркаль назвала причину своего ухода из МИД.

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