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Общество и люди

Протестующие жители заблокировали центр города на Днепропетровщине: что происходит

19:16 25 ноября 2019 183
батарея
Инф. «ФАКТОВ»

В Каменском (Днепропетровская область) горожане вышли на акцию протеста из-за холода в квартирах. Напомним, подобная акция сегодня прошла в Кривом Роге, где протестовали жители 95 квартала.

Как сообщает «5 канал», в Каменском жители многоквартирных домов одного микрорайона перекрыли одну из центральных улиц города.

Люди жалуются, что в их домах до сих пор холодно. В прошлом году два микрорайона власти решили перевести на индивидуальное электрическое отопление, однако с переоборудованием опоздали. Потом решили подключить квартиры к центральному отоплению, но и эти работы вовремя не выполнили. Часть жителей установила в квартирах индивидуальное электроотопление, другие так же, как и в предыдущие годы, ждут появления тепла в централизованной системе отопления.

В итоге без тепла остались и те, и другие.

Кроме того, из-за того, что все массово включают обогреватели, не выдерживают нагрузки электросети. Так что не только тепла, но и света у жителей города нет.

По словам начальника Каменского РЭС ДТЭК «Днепровские электросети» Николая Шумейко, его организации не хватило времени, чтобы перевести сети под программу индивидуального отопления. Старые электрокабели не рассчитаны на большие мощности и они горят.

Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 19 ноября в Украине полностью подключены к отоплению только 12 областей: Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

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