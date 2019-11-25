95 квартал митингует из-за холода в квартирах: красноречивые фото из Кривого Рога

Украина

В понедельник, 25 ноября, жители Кривого Рога, родного города президента Зеленского, вышли на митинг, так как, несмотря на холодную погоду, у них еще не включили отопление. Ранее сообщалось об огромной задолженности за природный газ одного из крупнейших производителей тепла «Криворожской теплоцентрали».

Как сообщает «1 Криворожский», без тепла остались криворожане, проживающие на 95 квартале в доме № 6 на улице Симбирцева.

Участники акции протеста говорят, что в их квартирах не больше +8 градусов тепла.

В руках у митингующих плакаты с надписями: «Теплоцентраль, шантаж, угрозы, заморозка!!!», «Вилкул, забери трубу», «Долгов у жителей дома нет, за свою глупость платите сами», «Город президента морозит горожан».

Проблема возникла из-за того, что в доме создали ОСМД и горсовет требует у объединения жильцов решить некоторые организационные моменты, в частности взять на баланс часть сетей, и погасить якобы имеющуюся задолженность за прошлый сезон. Людям, которые мерзнут, в «Криворожской теплоцентрали» отвечают, что тепло будет после акта приемки трубы.

Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 19 ноября в Украине полностью подключены к отоплению 12 областей — Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Отопительный сезон был полностью сорван в городе Новый Роздол Львовской области.

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