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Украина

«Надеюсь, всем «залетит»: Зеленский придумал новый формат общения с избирателями в интернете (видео)

19:18 25 ноября 2019 221
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельное общение с гражданами Украины. Ранее в Офисе президента ввели еженедельные совещания у главы государства с участием всех топ-руководителей центральных органов власти. Первый видеоотчет анонсированного Зеленским формата опубликован на канале Зе!Президент в YouTube и в Facebook президента.

В выпуске Зеленский заявил, что все стороны — Украина, Россия, Германия и Франция — согласились на встречу в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря.

«Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать», — сказал президент.

Он отметил необходимость как можно быстрее договориться о прекращении огня.

«Также на прошлой неделе погиб наш герой, полковник Евгений Коростелев. Мои соболезнования … каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну», — подчеркнул Зеленский.

Президент также осветил политические и экономические вопросы из жизни страны.

«Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем «залетит» — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ноябре резко возросло число украинцев негативно оценивающих деятельность Зеленского.

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