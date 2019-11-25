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СБУ объявила об антитеррористических учениях в Прикарпатье: местных жителей просят понять и приготовиться
В Ивано-Франковске проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает областное управление СБУ. Напомним, летом подобные тренировки проходили на юге Украины.
По информации спецслужбы, плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение продлится 25 и 26 ноября.
Тренировка состоится в областном центре в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.
В учениях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, ГСЧС, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В СБУ предупредили, что в ходе учений возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.
Жителей и гостей Ивано-Франковской области просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Как сообщали «ФАКТЫ», в области подобные учения проходили в октябре 2018 года.
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