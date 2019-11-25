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"У нас слишком разные ценности": глава Национальной службы здоровья отказался работать с командой Зеленского
Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко заявил, что покидает свой пост. Чиновник, которому предлагали стать министром охраны здоровья после парламентских выборов, объявил об отставке.
Причинами он назвал различные фундаментальные ценности министерства охраны здоровья и Нацслужбы. Его отставку еще должно утвердить правительство.
Напомним, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) создали в 2018 году в рамках медреформы. На новый орган возлагалась функция распределения денег.
Олег Петренко, который до этого работал топ-менеджером в нескольких частных клиниках и был одним из разработчиков концепции медреформы, в марте 2018 выиграл конкурс на руководителя НСЗУ. Он фактически и создал эту службу.
Под руководством Олега Петренко НСЗУ первичная медицинская помощь полностью перешла на новую модель финансирования.
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