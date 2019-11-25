23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"У нас слишком разные ценности": глава Национальной службы здоровья отказался работать с командой Зеленского

22:59 25 ноября 2019 51
Олег Петренко
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко заявил, что покидает свой пост. Чиновник, которому предлагали стать министром охраны здоровья после парламентских выборов, объявил об отставке.

Причинами он назвал различные фундаментальные ценности министерства охраны здоровья и Нацслужбы. Его отставку еще должно утвердить правительство.

Напомним, Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) создали в 2018 году в рамках медреформы. На новый орган возлагалась функция распределения денег.

Олег Петренко, который до этого работал топ-менеджером в нескольких частных клиниках и был одним из разработчиков концепции медреформы, в марте 2018 выиграл конкурс на руководителя НСЗУ. Он фактически и создал эту службу.

Под руководством Олега Петренко НСЗУ первичная медицинская помощь полностью перешла на новую модель финансирования.

В министерстве здравоохранения, которое возглавляет Зоряна Скалецкая, вот уже несколько месяцев проходят чистки — увольняют профессионалов, которые пришли в ведомство при Ульяне Супрун.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Вера Брежнева

Модный конфуз: Веру Брежневу раскритиковали за «чужое» платье (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер