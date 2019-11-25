- 00:16 Пожар в Киеве: огонь охватил отель
- 00:01 Рождественский пост: когда начинается и что нельзя есть
- 25.11 23:49 В работе Facebook произошел масштабный сбой
- 25.11 23:24 Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение: появилась реакция Всемирного банка
- 25.11 23:03 «Две пули пролетели мимо, а третья угодила в грудь»: стали известны подробности ранения боевиками жительницы Марьинки
- 25.11 22:59 "У нас слишком разные ценности": глава Национальной службы здоровья отказался работать с командой Зеленского
- 25.11 22:42 "Дело Садового": мэра Львова пока еще не судят, но уже берут на поруки
- 25.11 22:35 День Иоанна Златоуста: приметы, открытки, молитвы и запреты 26 ноября
- 25.11 22:10 Зеленский спросил Путина о разграбленных россиянами украинских кораблях
- 25.11 21:56 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 25.11 21:54 Крушение танкера Delfi аукнется весной, — экологи
- 25.11 21:47 "Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару
Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение: появилась реакция Всемирного банка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих и представителей местного самоуправления. Об этом сообщили в Офисе главы государства.
«Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.
Сразу же за сообщением о подписании закона с заявлением выступил Всемирный банк. Сообщение финансового учреждения появилось на его странице в Facebook.
В нем сказано, что Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине.
«Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников», — говорится в заявлении.
Как отметили во Всемирном банке, гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые «чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины».
Напомним, 31 октября Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввела инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников. Принятие этого закона было одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.
Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368−5 «незаконное обогащение», которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
К активам будут включаться не только денежные средства, имущество, работы или услуги, но и, например, объем уменьшения финансовых обязательств и криптовалюта.
Иск о признании необоснованными активов может подаваться без наличия обвинительного приговора в отношении лица. Конфискация незаконных активов должностных лиц будет происходить по решению суда в гражданском процессе.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет рассматривать гражданские иски о признании активов необоснованными. Истцами выступают представители Национального антикоррупционного бюро Украины или прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.
Срок исковой давности в делах о признании активов необоснованными составит 4 года со дня вступления в оспариваемых активов. В ведомстве отметили, что гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод
Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов». Таким образом глава государства вернул уголовную ответственность на незаконное обогащение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение наряду с созданием рынка земли являлись главными требованиями МВФ о возобновление кредитования Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»