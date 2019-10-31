Украина

Рада вернула в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении чиновников

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 1031 и ввела механизм конфискации коррупционных активов. Ранее Рада разрешила арест нардепа Дубневича. О принятии законопроекта сообщает hromadske.

Криминальный кодекс дополнен статьей 385, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При этом на срок до 3 лет чиновников лишают права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Преступлением будет считаться приобретение госслужащим активов, которые более чем на 15 тысяч необлагаемых минимумов превышают законные доходы — сумма составляет около 14,5 млн грн. Эти активы могут быть конфискованы.

При разнице между приобретенными активами и законными доходами от 960 тыс. грн до 11,2 млн грн средства будут взиматься судом в гражданском порядке.

Иски будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом по обращениям Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что парламент одобрил создание временной следственной комиссии для установления причин пожаров и взрывов на складах боеприпасов.

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