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Звезда сериала «Султан моего сердца» обнажила перед поклонниками тело и душу
26-летняя Александра Никифорова, звезда популярного у украинских домохозяек сериала, решила, очевидно, немного подогреть свою медийность, опубликовав слегка вызывающий и немного сексуальный кадр — с голой спиной и плечами.
Ранее весной Саша уже проводила откровенные опыты на пляже в любимой ею Турции.
В этот раз под свою «обнаженку» актриса подвела солидную доказательную базу — дескать, на оголение спины ее вдохновили размышления о слабых героинях, которых играть довольно проблематично, ведь чувствительные дамы по сценарию все время льют слезы. Сама же Александра Никифорова всегда мечтала сыграть ведьму, вот только, с подобными ролями ей почему-то не везет.
«Всегда хотела сыграть ведьму. Моей первой главной ролью была роль девушки-вампира из глухой деревни (фильм не был завершён). Я заметила странную штуку, если с человеком что-то происходит, почти всегда он этого хотел сам. Осознанно или нет, но сам. Я актриса. Я могу заниматься чем-то другим, но моя профессия-это то, что я умею делать лучше всего. Пока что. Я всегда неуютно чувствую себя когда приходится играть слабых „девушек в беде“ или много плакать перед камерой», — пишет актриса.
При этом Александра признает, что именно таким «нежным героиням-жертвам» зритель хочет сопереживать. Но ей самой такие героини уже надоели!
Фанатов, вероятно, впечатлили признания и фото актрисы, но в большей степени, очевидно, второе: большинство комментариев посвящено снимку, а не тексту поста.
«Очень красивое фото! Сашенька просто великолепна!», «Классное фото!» «Браво фотографу! Настоящие мужчины оценили практически молниеносно», — пишут фолловеры.
Хотя некоторых затронула и «мистическая» сторона поста: «Саша, фото действительно мистическое! Ваш образ таинственный и ооочень манкий!», «Ух, как у вас, видать, накипело! Не умный (мягко говоря) руководитель — это всегда кошмар! Понимаю вас!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в другом популярном сериале — «Великолепный век» — не предается душевным поискам. Ее больше заботит внешность, в частности, цвет волос. Так, летом знаменитость в очередной раз осветлила локоны, отдав предпочтение натуральному медовому оттенку.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!