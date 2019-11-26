Мир

Две головы и три руки: женщина потеряла сознание, когда увидела, кого родила (видео)

21-летняя жительница Индии Бабита Ахирвар потеряла сознание от шока, когда увидела, кого родила.

На 35 неделе беременности Бабите и ее 25-летнему мужу Сингху врачи одной из больниц в штате Маадхья-Прадеш сообщили, что у пары будет двойня. Супруги пришли в восторг. Однако, как сообщает New York Post, на свет появился ребенок, у которого две головы, три руки, но одно сердце.

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. Медики полагают, что ребенок вполне жизнеспособен — что можно считать чудом. По сути это двое детей: близнецы слились в единое целое в утробе матери. Однако Бабита еще не вполне осознала этот факт и называет сыновей «младенцем» в единственном числе. Она считает, что Бог за что-то наказал ее, послав ей такого ребенка. Однако ее муж настроен более позитивно. «Это мой ребенок и я буду растить его таким, каким он есть», — говорит Сингх.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черновцах умерли сиамские близнецы, прожившие восемь дней.





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