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Две головы и три руки: женщина потеряла сознание, когда увидела, кого родила (видео)
21-летняя жительница Индии Бабита Ахирвар потеряла сознание от шока, когда увидела, кого родила.
На 35 неделе беременности Бабите и ее 25-летнему мужу Сингху врачи одной из больниц в штате Маадхья-Прадеш сообщили, что у пары будет двойня. Супруги пришли в восторг. Однако, как сообщает New York Post, на свет появился ребенок, у которого две головы, три руки, но одно сердце.
Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. Медики полагают, что ребенок вполне жизнеспособен — что можно считать чудом. По сути это двое детей: близнецы слились в единое целое в утробе матери. Однако Бабита еще не вполне осознала этот факт и называет сыновей «младенцем» в единственном числе. Она считает, что Бог за что-то наказал ее, послав ей такого ребенка. Однако ее муж настроен более позитивно. «Это мой ребенок и я буду растить его таким, каким он есть», — говорит Сингх.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черновцах умерли сиамские близнецы, прожившие восемь дней.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?