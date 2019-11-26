23.90 / 24.10 26.30 / 26.60
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Две головы и три руки: женщина потеряла сознание, когда увидела, кого родила (видео)

7:46 26 ноября 2019 253
Бабита и Сингх
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

21-летняя жительница Индии Бабита Ахирвар потеряла сознание от шока, когда увидела, кого родила.

На 35 неделе беременности Бабите и ее 25-летнему мужу Сингху врачи одной из больниц в штате Маадхья-Прадеш сообщили, что у пары будет двойня. Супруги пришли в восторг. Однако, как сообщает New York Post, на свет появился ребенок, у которого две головы, три руки, но одно сердце.

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. Медики полагают, что ребенок вполне жизнеспособен — что можно считать чудом. По сути это двое детей: близнецы слились в единое целое в утробе матери. Однако Бабита еще не вполне осознала этот факт и называет сыновей «младенцем» в единственном числе. Она считает, что Бог за что-то наказал ее, послав ей такого ребенка. Однако ее муж настроен более позитивно. «Это мой ребенок и я буду растить его таким, каким он есть», — говорит Сингх.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черновцах умерли сиамские близнецы, прожившие восемь дней.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Принц Луи&nbsp;— сейчас и потом

В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер