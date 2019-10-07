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В Черновцах умерли сиамские близнецы
Сиамские близнецы из Черновцов умерли. Новорожденные прожили 8 дней. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Черновицкой областной детской больнице.
- Сиамские близнецы скончались вечером 5 октября, — сообщили «ФАКТАМ» в больнице. — Их привезли из роддома в очень тяжелом состоянии и они из этого состояния не выходили. У них были многочисленные патологии, три легких, пороки сердца… К сожалению, там не было шансов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у родившихся 28 сентября девочек одно тело и две головы. В Черновицком роддоме № 2 роженице сделали кесарево сечение. Роды были преждевременными, у женщины начались схватки на 33-ей неделе беременности. Как выяснилось, патологию в развитии плода врачи заметили еще во время первого УЗИ. Женщине рекомендовали прервать беременность, но она не стала этого делать по религиозным убеждениям.
С момента рождения близнецы находились на искусственной вентиляции легких.
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Как удалось узнать «ФАКТАМ», роженица с мужем живут в Глыбокском районе Черновицкой области.
- Это хорошая благополучная семья, — рассказал «ФАКТАМ» председатель сельсовета села Опришены Николай Попович. — Роженице 25 лет, ее муж на пару лет старше. Ее муж здесь родился, здесь же живут его родственники. Они верующие, пятидесятники, у них у всех многодетные семьи. Насколько мне известно, в этой семье всегда рождались здоровые дети, такая беда произошла впервые. Я спрашивал у отца, не нужна ли им какая-ни будь помощь. Он сказал, что нет. «Единственное, что мне нужно — это семья», — сказал. Рассказал, что его жена, зная о патологии, должна была рожать в Киеве. Но начались преждевременные схватки, поэтому ее отвезли в Черновицкий роддом.
Последний раз сиамские близнецы родились в Украине в 2012 году. Тогда в Краматорске появились на свет девочки, сросшиеся грудными клетками. Они прожили всего пять дней. До этого был еще случай в 2002 году в Кировоградской области. Тогда новорожденные прожили две недели.
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