23.90 / 24.15 26.26 / 26.68
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Хотела сброситься с моста: женщину спасли от непоправимого поступка (видео)

8:40 26 ноября 2019 262
женщина на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновицкой области патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. Ранее копы спасли в Днепре пожилого мужчину.

Информацию о том, что на перилах моста через реку стоит женщина, полиции сообщил водитель, остановившийся у полицейской станции.

Инспекторы, прибывшие на место ЧП, прибегли к хитрости. Пока один патрульный отвлек потенциальную самоубийцу, другой потихоньку подошел сзади и через несколько секунд опустил ее на землю.

«Спасибо сознательным гражданам за то, что не прошли мимо: остановились и сообщили полицейским», — говорится в сообщении патрульных.

Под видео появилось много комментариев. Люди благодарят полицейских. Среди комментароров оказалась и дочь одного из копов, которая пишет, что гордится отцом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о комбате 1-го батальона полка № 1 Управления патрульной полиции в Киеве Алексее Оленине, который спас самоубийцу, пять часов проведя на крыше здания вместе с отчаявшимся парнем. И такие случаи не единичны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Принц Луи&nbsp;— сейчас и потом

В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер