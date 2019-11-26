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- 08:40 Хотела сброситься с моста: женщину спасли от непоправимого поступка
Хотела сброситься с моста: женщину спасли от непоправимого поступка (видео)
В Черновицкой области патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. Ранее копы спасли в Днепре пожилого мужчину.
Информацию о том, что на перилах моста через реку стоит женщина, полиции сообщил водитель, остановившийся у полицейской станции.
Инспекторы, прибывшие на место ЧП, прибегли к хитрости. Пока один патрульный отвлек потенциальную самоубийцу, другой потихоньку подошел сзади и через несколько секунд опустил ее на землю.
«Спасибо сознательным гражданам за то, что не прошли мимо: остановились и сообщили полицейским», — говорится в сообщении патрульных.
Под видео появилось много комментариев. Люди благодарят полицейских. Среди комментароров оказалась и дочь одного из копов, которая пишет, что гордится отцом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о комбате 1-го батальона полка № 1 Управления патрульной полиции в Киеве Алексее Оленине, который спас самоубийцу, пять часов проведя на крыше здания вместе с отчаявшимся парнем. И такие случаи не единичны.
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