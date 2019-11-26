Происшествия

В Киеве станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход: что произошло

В Киеве станция метро «Арсенальная» временно не работает на вход. Ранее сообщалось о сбое в работе аппаратов в метро, которые не считывали банковские карточки.

В администрации столичного метрополитена сообщили, что ЧП связано с неисправностью эскалатора. «Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход. Специалисты уже ведут необходимые работы. Об открытии станции мы сразу же сообщим», — отметили в администрации, извинившейся за неудобства перед пассажирами.

Киевлян и гостей столицы просят «переориентировать» свои маршруты.

Увага!

Станція «Арсенальна» не працює НА ВХІД

Несправність ескалатора.

Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів НА ВИХІД.

Фахівці уже проводять необхідні роботи. Про відкриття буде одразу повідомлено.

Вибачаємося за незручності та просимо переорієнтувати маршрути — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 26, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве были утверждены новые правила пользования метрополитеном. В частности, в правила добавили пункт о запрете в метро громкой музыки и игры на музыкальных инструментах.

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