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В Киеве станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход: что произошло

9:53 26 ноября 2019 7
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве станция метро «Арсенальная» временно не работает на вход. Ранее сообщалось о сбое в работе аппаратов в метро, которые не считывали банковские карточки.

В администрации столичного метрополитена сообщили, что ЧП связано с неисправностью эскалатора. «Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров на выход. Специалисты уже ведут необходимые работы. Об открытии станции мы сразу же сообщим», — отметили в администрации, извинившейся за неудобства перед пассажирами.

Киевлян и гостей столицы просят «переориентировать» свои маршруты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве были утверждены новые правила пользования метрополитеном. В частности, в правила добавили пункт о запрете в метро громкой музыки и игры на музыкальных инструментах.

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