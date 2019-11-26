Здоровье и медицина

Где в Киеве до 29 ноября можно пройти бесплатную экспресс-диагностику (адреса)

Во всех районах Киева до 29 ноября можно пройти экспресс-диагностику и получить первичные консультации (по неинфекционным болезням) в рамках проекта «Врач в вашем доме». На минувшей неделе обследовались 1 243 человека (всего с момента работы программы — 109 295 горожан). По результатам этих медицинских тестов у большинства пациентов выявлены лишние килограммы, у половины оказалось повышенным артериальное давление, почти у трети — высокий уровень холестерина, а у пятой части — высокий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, мультидисциплинарные бригады выезжают на дом к людям, которые сами не могут добраться к специалистам за помощью.

Основываясь на результатах экспресс-тестирования, которое более года проводится для киевлян, можно выявить на начальной стадии заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и т. д. У жителей города есть дополнительная возможность позаботиться о своем здоровье и проверить, насколько основные параметры соответствуют нормам. Медпункты открыты в местах с высоким уровнем социальной активности. В ходе первичного обследования специалисты могут дать полезные рекомендации по ведению здорового образа жизни, но дополнительное обследование и лечение назначает семейный врач. И чтобы достичь определенных успехов в укреплении здоровья, следует не пренебрегать предоставленной возможностью проверить свой организм.

На текущей неделе экспресс-диагностика проходит по графику (пункты, как правило, работают с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

26−29 ноября -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

26 ноября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

27 ноября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

28 ноября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

29 ноября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

26 ноября — проспект Маяковского, 47;

27 ноября — улица Шолом-Алейхема, 18;

28 ноября --проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

26 ноября — улицы Алматинская, 37б, Миропольская, 1, аптека № 77, Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

27 ноября -- улицы Алматинская, 37б, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а, ЖЭО № 402;

28 ноября — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

29 ноября — улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

26 ноября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

27 ноября — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;

28 ноября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

29 ноября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

26 ноября — улица Подвысоцкого, 4а;

27 ноября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

28 ноября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

29 ноября — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

26 ноября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

27 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

28 ноября — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

29 ноября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

27 и 29 ноября — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97, 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

26 ноября — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

27 ноября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;

28 ноября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

29 ноября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

26 ноября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

27 ноября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

28 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;

29 ноября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26, детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

По данным столичной горгосадминистрации, в Киеве зарегистрировано 10 675 больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидпроцесса пока находится на низком уровне — ниже базового показателя на 52,9 процента (показатель заболеваемости составляет 361,8).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа в Украине. Также издание информировало о медучреждениях в Киеве, где делают прививку от гриппа.

«ФАКТЫ» рассказывали и о том, почему в холодное время года рекомендуется есть чеснок и лук.

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