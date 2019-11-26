Мир

Поддержал Россию: журналист попал в громкий скандал из-за заявления о войне на Донбассе

Американский политический комментатор Такер Карлсон в эфире своей программы на телеканале Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. Правда, в конце программы журналист назвал свое высказывание шуткой.

Как пишет Daily Beas, Карлсон с гостем, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, обсуждали резонансный вопрос — импичмент президенту Трампу.

Между ними происходила бурная дискуссия о якобы давлении Трампа на Зеленского, о причастности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера к правонарушениям в Украине. В ходе разговора журналист спросил у чиновника, почему американцев должны заботить проблемы Украины.

Ответ Гудстейна о том, что «люди умирают на передовой», был прерван ведущим.

«Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю», — заявил ведущий.

Затем Карлсон иронично комментировал тревогу Гудстейна по поводу агрессивной политики России.

В самом конце своей передачи, когда в соцсетях стали цитировать его высказывания, журналист заявил, что его слова о РФ и конфликте были шуткой.

«Я болею только за Америку — насмехаясь над одержимостью, которую имеют многие левые», — сказал ведущий.

Напомним, после телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в США запустили процедуру импичмента, обвинив президента Трампа в давлении на украинского коллегу. Кроме того, Трамп приказал заморозить военную помощь Украине.

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