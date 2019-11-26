Стало известно, сколько денег партия Зеленского получит из госбюджета

Украина

После того, как президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о госфинансировании лишь тех партий, которые преодолели 5-процентный барьер и прошли в парламент, президентская политсила «Слуга народа» в 2020 году получит значительные суммы из бюджета.

Как заявил в интервью «Громадскому» глава партии Александр Корниенко, речь идет о кэшбеке (порядка 114 млн грн) за предвыборную кампанию и 80−90 млн гривен госфинансирования.

«Из общей суммы в 260 млн гривен наша часть — около 80−90 миллионов гривен. Соответственно по 20 млн гривен в квартал», — отметил он.

Что же касается кэшбека — компенсации средств, потраченных политсилой на парламентские выборы, то их не вернут людям, вложившимся в избирательную кампанию. «Вернуть их невозможно. К сожалению или к счастью. Будем инвестировать. У нас есть много задач, связанных как с текущей деятельностью, так и с развитием структуры, с развитием центров, мы наметили делать. На самом деле все это не требует фантастических денег», — заявил Корниенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Комитет избирателей Украины, проанализировавший данные отчета «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, выяснил, что в аппарате политсилы официально не работает ни один человек. Отчет был составлен за третий квартал 2019 года, включающий период с июля по сентябрь.



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