23.86 / 24.09 26.20 / 26.55
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Всемирный день домашних животных: открытки и трогательные поздравления

14:51 29 ноября 2019 115
день домашних животных
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Это не только праздник для тех, у кого есть питомцы, а и день-напоминание о том, что животные нуждаются в защите.

«ФАКТЫ» собрали трогательные стихи, поздравления и картинки о животных.

день домашних животных
С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших…
С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,
Славное настроение,
Ну, а вы им — заботу,
Несмотря на породу!

день домашних животных
***
Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.

день домашних животных
***
У наших домашних животных
Свой есть всемирный праздник,
Хозяева, вы любимцев
Сегодня своих поздравьте.

Кошки, собаки и зайчики,
Морские свинки, ежи,
Волнистые попугайчики
С людьми научились жить.

Им много от нас не надо,
Достаточно, чтоб их любили,
И помнили, что мы в ответе
За тех, кого приручили.

день домашних животных
***
Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну, а вы не предавайте
Прирученных никогда.

день домашних животных
***
Домашних животных
Праздник всемирный
Для ласковой кошки,
Живущей в квартире,
Для хомячка и для попугая
И для коровы и хрюшки в сарае.
В вас преданность, ласка
Без фальши и лжи,
Вы людям свою доверяете жизнь.
Желаю всем людям я на планете,
Чтоб вы оправдали доверие это.
Чтоб помнили люди и не забыли,
В ответе за тех мы, кого приручили.

день домашних животных
Ранее мы писали о коте, который спас ребенка от падения с лестницы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер