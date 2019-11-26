Всемирный день домашних животных: открытки и трогательные поздравления

Общество и люди

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Это не только праздник для тех, у кого есть питомцы, а и день-напоминание о том, что животные нуждаются в защите.

«ФАКТЫ» собрали трогательные стихи, поздравления и картинки о животных.



С днем веселых и милых,

Самых в мире красивых,

Замечательных ваших…

С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,

Славное настроение,

Ну, а вы им — заботу,

Несмотря на породу!



***

Всех любимцев наших меньших

Поздравляю с этим днем.

Пусть всегда не скучно будет

Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,

Искреннее в жизни нет.

Пусть домашние любимцы

Принесут тепло и свет.



***

У наших домашних животных

Свой есть всемирный праздник,

Хозяева, вы любимцев

Сегодня своих поздравьте.

Кошки, собаки и зайчики,

Морские свинки, ежи,

Волнистые попугайчики

С людьми научились жить.

Им много от нас не надо,

Достаточно, чтоб их любили,

И помнили, что мы в ответе

За тех, кого приручили.



***

Всех друзей четверолапых

Призываю вас обнять.

Пусть домашние любимцы

Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,

Служат верно вам всегда,

Ну, а вы не предавайте

Прирученных никогда.



***

Домашних животных

Праздник всемирный

Для ласковой кошки,

Живущей в квартире,

Для хомячка и для попугая

И для коровы и хрюшки в сарае.

В вас преданность, ласка

Без фальши и лжи,

Вы людям свою доверяете жизнь.

Желаю всем людям я на планете,

Чтоб вы оправдали доверие это.

Чтоб помнили люди и не забыли,

В ответе за тех мы, кого приручили.



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