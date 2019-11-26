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Всемирный день домашних животных: открытки и трогательные поздравления
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Это не только праздник для тех, у кого есть питомцы, а и день-напоминание о том, что животные нуждаются в защите.
«ФАКТЫ» собрали трогательные стихи, поздравления и картинки о животных.
С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших…
С Днем животных домашних!
Пусть вам дарят веселье,
Славное настроение,
Ну, а вы им — заботу,
Несмотря на породу!
***
Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.
Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.
***
У наших домашних животных
Свой есть всемирный праздник,
Хозяева, вы любимцев
Сегодня своих поздравьте.
Кошки, собаки и зайчики,
Морские свинки, ежи,
Волнистые попугайчики
С людьми научились жить.
Им много от нас не надо,
Достаточно, чтоб их любили,
И помнили, что мы в ответе
За тех, кого приручили.
***
Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.
Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну, а вы не предавайте
Прирученных никогда.
***
Домашних животных
Праздник всемирный
Для ласковой кошки,
Живущей в квартире,
Для хомячка и для попугая
И для коровы и хрюшки в сарае.
В вас преданность, ласка
Без фальши и лжи,
Вы людям свою доверяете жизнь.
Желаю всем людям я на планете,
Чтоб вы оправдали доверие это.
Чтоб помнили люди и не забыли,
В ответе за тех мы, кого приручили.
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