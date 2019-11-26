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«Океан Эльзы» выпустили эмоциональный ролик к фильму «Черный ворон» (видео)
Саундреком к ожидаемой исторической драме по мотивам Василия Шкляра «Черный ворон», в которой снялся в роли старца музыкант Сергей Бабкин, стала песня группы «Океан Эльзы» «Веселі, брате, часи настали», написанная Святославом Вакарчуком. В сети появился эмоциональный ролик на основе кадров фильма.
Над музыкальным оформлением фильма почти четыре месяца работал клавишник «Океана Эльзы» Милош Елич. Для каждой сцены создавалась музыкальное настроение, Милош в студии самостоятельно играл на гитаре, фортепиано и бас-гитаре, также в студию звукозаписи пригласили настоящий оркестр.
«Мне было очень интересно работать над фильмом. В нем, кроме впечатляющей главной истории, есть яркие эмоции, даже если они отрицательные. Режиссер Тарас Ткаченко научил меня по-другому смотреть на музыку кино. Он очень тонко чувствует каждую сцену, которую делает. У меня бывали ситуации, когда я не до конца понимал настроение сцены. Тогда мы садились вместе, разбирали ее, чтобы подобрать органическое музыкальное оформление», — рассказал композитор, саунд-продюсер Милош Елич.
Напомним, «Черный ворон» отображает одну из трагических страниц украинской истории — борьбу повстанцев против советской власти в 1920-х годах. В центре сюжета история жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, который стал участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Непреодолимая жажда к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Поэтому он сознательно и смело жертвует семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, будущее украинцев и собственной семьи.
Главную роль в картине исполнил молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, в фильме также снимаются Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алексей Тритенко и другие.
Премьера полнометражной исторической драмы «Черный ворон» состоится 5 декабря.
Ранее в сети показали первый тизер картины.
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