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Фильм о Голодоморе «Цена правды» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе драма «Цена правды», созданная совместно польскими, британскими и отечественными кинематографистами. Поклонники сериал «Аббатство Даунтон» смогут увидеть любимых героев на большом экране. Скандинавский фильм «Вальхалла: Тор Рагнарек» снят в популярном жанре фэнтези. Голливуд представлен на этой неделе полицейским триллером «21 мост» и романтической комедией «Свадебный год». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о шести фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Цена правды»

(12+, Польша — Украина — Великобритания, WestEnd Films, драма, бюджет — 19 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в Украине в 30-е годы XX века, когда наша страна входила в состав СССР. Британский журналист Гарет Джонс отправляется в Страну Советов, чтобы своими глазами увидеть, как живут там простые люди. Он не верит сталинской пропаганде, которая пытается показать миру невероятные экономические успехи советского народа. Рискуя жизнью, Джонс едет в Украину и делает там фотографии, в последствии ставшие документальными доказательствами Голодомора и других преступлений сталинского режима. Его свидетельства вдохновили известного писателя Джорджа Оруэлла на создание романа «Скотный двор». Сам журналист погиб при странных обстоятельствах на Дальнем Востоке в конце 1934 года. Есть основания полагать, что его убили агенты НКВД.

Фильм сняла известный польский режиссер Агнешка Холланд («Убить священника», «Европа, Европа»). Роль Джонса исполнил британский актер Джеймс Нортон («Мистер Тернер»). Мировая премьера картины состоялась в феврале 2019 года на Берлинском международном кинофестивале. Фильм Холланд участвовал в основной конкурсной программе. «Цена правды» получила Гран-при кинофестиваля в Гдыне (Польша).

«Аббатство Даунтон»

(12+, Великобритания, Focus Features, драма, бюджет — 20 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам одноименного культового британского сериала, который выдержал шесть сезонов и пользовался бешеной популярностью далеко за пределами Великобритании. Его создатель Джулиан Феллоуз выступил в качестве продюсера и автора сценария, а режиссером стал американец Майкл Энглер, известный по сериалу «Секс в большом городе».

Действие картины происходит в 1927 году. Как и в сериале, в центре внимания находится семья Кроули. Только в фильме Феллоуз решил рассказать об одном-единственном эпизоде — о том, как загородный особняк Кроули в Йоркшире посетил король Георг V со своей супругой. Главные роли исполнили те же актеры, что снимались в сериале — Хью Бонневиль, Мэгги Смит, Лора Кармайкл, Джим Картер и другие.

В Британии и США фильм вышел в прокат в сентябре и собрал 185,7 миллиона долларов, доказав тем самым, что «Аббатство Даунтон» по-прежнему пользуется популярностью у зрителей. Для драмы подобные кассовые сборы — большая редкость.

«21 мост»

(16+, США, STX Films, триллер, боевик, бюджет — 33 миллиона долларов)

На Манхэттене убиты офицеры полиции. Впервые в истории Нью-Йорка весь Манхэттен полностью перекрыт по решению властей, включая 21 мост, соединяющий этот остров с другими районами города. Полиция ловит убийц. Детектив Андре Дэвис идет по следу. Однако, чем глубже он вникает в это дело, тем больше узнает о погибших офицерах. Сыщик понимает, что все они были тесно связано с организованной преступностью и занимались торговлей наркотиками…

Фильм снял ирландский режиссер Брайан Кирк, ранее работавший не телевидении. Он известен по сериалам «Закон Мерфи», «Тюдоры», «Подпольная империя», «Игра престолов». Главную роль исполнил темнокожий актер Чедвик Боузмен, звезда нашумевшего фантастического боевика «Черная пантера». Этого супергероя он также сыграл в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Завершение». В картине снялись также обладатель премии «Оскар» Дж. К. Симмонс («Одержимость») и популярная актриса Сиенна Миллер («Высотка»).

В США «21 мост» вышел в прокат 22 ноября и за первый уик-энд собрал 12 миллионов долларов.

«Свадебный год»

(16+, США, Entertainment Studios, романтическая комедия)

Главная героиня фильма — фотограф из Лос-Анджелеса по имени Мара. Она очень влюбчива и потому считает, что не создана для брака и серьезных длительных отношений. Мара так бы и жила с этой мыслью, но наступил год, когда ее пригласили знакомые на 15 свадеб!

Снял комедию австралийский режиссер Роберт Лукетич. Он считается признанным мастером романтических комедий. В этом жанре снял популярные картины «Блондинка в законе», «Если свекровь — монстр», «Голая правда», «Киллеры». Роль Мары досталась американской актрисе Саре Хайленд («Удар молнии»). Главную мужскую роль исполнил Тайлер Уильямс («Детройт»). Также снялась в комедии Дженна Дуан, бывшая жена известного актера Ченнинга Татума.

«Вальхалла: Тор Рагнарек»

(12+, Дания — Норвегия — Швеция — Исландия, Profile Pictures, фэнтези, бюджет — 5 миллионов долларов)

В основу картины положен сюжет датского мультфильма 1986 года. Двое детей викингов отправляются в путешествие в Вальхаллу. Так называется в скандинавской мифологии место, куда после смерти воинов попадают их души. Детям помогают боги Тор и Локи. Им всем вскоре приходится столкнуться с силами Зла, которые стремятся ускорить приближение Рагнарека — последней битвы. Именно она должна определить, кто будет править миром — великий бог Один или чудовищный волк Фенрир со своими сыновьями.

Снял фильм чешский режиссер Фенар Ахмад («Преисподняя»). В картине задействованы преимущественно скандинавские актеры: Роланд Мюллер, Якоб Ульрих Ломанн, Патриция Шуманн и другие.

«Последний бросок»

(16+, США, Hollywood Media Bridge, боевик, триллер, бюджет — 2 миллиона долларов)

Создатели фильма утверждают, что он основан на реальных событиях. Действие разворачивается в небольшом албанском городке, все жители которого так или иначе задействованы в торговле наркотиками. Этот нелегальный товар производится здесь, а затем доставляется в другие страны Европы. Местная полиция служит «крышей» для наркомафии. Изменить ситуацию должны чужие полицейские. В город прибывает группа элитного подразделения по борьбе с наркотиками. И начинается война…

Фильм снял Уильям Кауфман. Он пригласил участвовать в проекте популярных российских актеров Гошу Куценко, Игоря Жижикина, Ивана Макаревича, Равшану Куркову. Одну из главных ролей исполнил известный американский актер Арман Ассанте («Гангстер»). В США фильм сразу вышел на DVD. В кинотеатрах его показывать не стали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинская короткометражка произвела фурор в Голливуде (видео).

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