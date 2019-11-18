Шоу-бизнес

«Ледяное сердце II» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, два из которых — «История Лизы» и «Отель Эдельвейс» — сняты отечественными кинематографистами. На право называть премьерой недели претендуют полнометражный мультфильм «Ледяное сердце II» и военная драма «Мидуэй». В триллере «Идеальная ложь» впервые снялись вместе блистательные британские актеры Хелен Миррен и Йен Маккеллен. Для любителей пощекотать нервы прокатчики приготовили голливудский ужастик «Обратный отсчет». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«История Лизы»

(16+, Украина, UFD, драма, бюджет — 7,4 миллиона грн)

Александр Жовна снял картину по собственному сценарию, который он написал по мотивам своей повести. Это непростая история о четырех влюбленных, двое из которых больны синдромом Дауна. Работа над картиной велась с 2015 года, когда Жовна представил сценарий на суд Госкино. В результате половину суммы, необходимой для съемок, выделило государство. В фильме снялись как профессиональные актеры, так и люди с синдромом Дауна — Марианна Ахрарова, Владислав Погребной, Дарья Творонович, Николай Перестюк. Съемки проходили в Украине.

«История Лизы» произвела большое впечатление на западных критиков. Известный американский телеканал HBO («Игра престолов», «Чернобыль») приобрел права на показ фильма в странах Восточной Европы, в частности, в Чехии, Словакии, Польше, Болгарии, Румынии, Молдове, Венгрии, Сербии, Хорватии. Там зрители смогут посмотреть картину весной 2020 года.

«Отель Эдельвейс»

(12+Украина, ParakeeT Film, комедия)

Главный герой фильма — миллионер, который хочет стать миллиардером. Ради достижения этой цели он пускается в рискованные авантюры. Однажды он узнает об отеле в горах, под которым якобы находится огромное количество золота. Бизнесмен придумывает простой план — прибыть на место, подружиться с владельцем отеля, очаровать его дочь, жениться на ней и стать тем, кто в итоге получит все золото. У этого безупречного плана оказалось несколько слабых мест. О золоте знают другие авантюристы, а дочь хозяина отеля помолвлена…

Снял фильм режиссер Юрий Рудый. Это его первая большая работа в кино. Главные роли исполнили Сергей Комаровский, Алексей Колесник, Анна Кузина, Василий Вирастюк.

«Ледяное сердце II»

(0+, США, Walt Disney, анимационный фильм для семейного просмотра)

В 2013 году мультфильм «Ледяное сердце» произвел фурор. Он собрал в мировом прокате 1 миллиард 276 миллионов долларов и попал в так называемый клуб миллиардеров. Это фильмы, чьи кассовые сборы превысили миллиард долларов. Бюджет мультика составил 150 миллионов долларов. Следовательно, чистый доход превысил миллиард! Вряд ли стоит удивляться тому, что студия Walt Disney поручила Крису Баку и Дженнифер Ли, авторам «Ледяного сердца», снимать продолжение.

Действие сиквела разворачивается спустя три года после того, что происходило в первой части. Эльза, ставшая королевой, ее сестра Анна, храбрый Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются за пределы своего королевства, чтобы узнать тайну магических способностей Эльзы.

Бюджет второй части пока хранится в секрете. Создатели мультфильма надеются, что сиквел повторит успех первой части.

«Мидуэй»

(12+, США, Lionsgate, историческая военная драма, бюджет — 100 миллионов долларов)

Битва за атолл Мидуэй в 1942 году стала решающей в противостоянии США и Японии в Тихом океане. После успешной атаки на американский флот в Перл-Харборе японцы стремились уничтожить все авианосцы противники и даже вынашивали планы захвата Гавайских островов. Американской разведке удалось расшифровать секретную переписку японцев и узнать о подготовке масштабной атаки в районе Мидуэя. Это позволило американцам тайно подготовиться к битве, что оказалось полной неожиданностью для японцев…

Фильм об этом эпизоде Второй мировой войны решил снять известный режиссер Роланд Эммерих («2012», «День независимости»). Однако он столкнулся с серьезными трудностями на этапе финансирования проекта. Крупные голливудские киностудии отказались давать деньги. Тогда Эммерих рискнул вложить в картину собственные сбережения. Кроме того, он создал фонд для сбора средств. В итоге «Мидуэй» стал одним из самых дорогих независимых фильмов в истории США. Его бюджет составил 100 миллионов долларов.

В американский прокат картина вышла 8 ноября и собрала уже 64 миллиона долларов. Главные роли исполнили популярные актеры Патрик Уилсон («Аквамен»), Вуди Харрельсон («Зомбиленд»), Люк Эванс («Загадочное убийство»), Аарон Экхарт («Падение Лондона»), Мэнди Мур («Синяя бездна»). Теперь Эммерих рассчитывает на успех картины в Европе и странах Азии.

«Идеальная ложь»

(12+, США, Warner Bros., триллер, бюджет — 10 миллионов долларов)

Стареющий аферист, всю жизнь выманивавший у людей их деньги, нацелился на новую жертву. Это вдова, у которой после смерти мужа осталось два миллиона фунтов (2,6 миллиона долларов). Бывшая преподавательница истории в Оксфорде испытывает серьезные проблемы со здоровьем и кажется легкой добычей для опытного мошенника. Однако все в этой истории оказывается не таким, как выглядит на первый взгляд…

Снял фильм известный американский режиссер Билл Кондон («Боги и монстры», «Мистер Холмс», «Красавица и чудовище»). На главную мужскую роль он пригласил своего любимого британского актера Йена Маккеллена, обладателя «Золотого глобуса» и «Тони», а также шести премий им. Лоуренса Оливье. Широкому зрителю он известен, прежде всего, по роли Гэндальфа в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит» и роли Магнето в серии фильмов «Люди Икс». Его партнершей по «Идеальной лжи» стала знаменитая британская актриса Хелен Миррен, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Королева» (2007 год). Интересный факт — Маккеллен и Миррен впервые сыграли вместе в кино. Фильм Кондона вышел в американский прокат 15 ноября и собрал пока 9,6 миллиона долларов.

«Обратный отсчет»

(16+, США, STX Entertainment, фильм ужасов, бюджет — 6,5 миллиона долларов)

Люди скачивают новое приложение для смартфонов Countdown. Оно сообщает, сколько времени осталось жить человеку, установившему его на телефон. При попытке избежать опасной ситуации пользователь получает сообщение нарушении соглашения и все равно погибает в указанное время…

Фильм снял режиссер-дебютант Джастин Дек. В картине снялись актеры Элизабет Лэйл (сериал «Однажды в сказке»), Джордан Коллоуэй (сериалы «Черная молния» и «Ривердэйл»), Талита Бэйтман («Девять жизней»), Питер Фачинелли («Сумерки»). В американском прокате «Обратный отсчет» появился в конце октября, за неделю до Хэллоуина, и собрал 28,9 миллиона долларов.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в США вручили премию «Выбор народа» лучшим фильмам и сериалам 2019 года. Тем временем нашумевшая картина «Джокер» уже собрала миллиард долларов в мировом прокате.



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