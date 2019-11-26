Украина может спасти Беларусь от Путина: что задумал Лукашенко

Украина

В последнее время поугас напор России в попытках захватить Беларусь с помощью концепции о Союзном государстве, которое формально существует почти 20 лет. А сама Беларусь то и дело показывает, что открыта для сотрудничества с Западом. Так, в начале ноября Александр Лукашенко впервые за многие годы совершил официальный визит в страну ЕС — Австрию. А через несколько дней «бацька» оценил перспективы интеграции с Россией, не допускающей белорусские товары на российский рынок: «На хрена нам нужен такой союз». Несмотря на то что Путин приказал до конца года проработать синхронизацию российского и белорусского законодательства, в частности налогового, «бацька» отрицает создание конфедерации с Россией, утверждая: «Независимость — это святое». А после августовской встречи Лукашенко с Джоном Болтоном (на тот момент — советником Трампа по нацбезопасности) Беларусь и США договорились обменяться послами (дипломатов отозвали еще в 2008 году в ходе реализации стратегии США, целью которой было отстранение Лукашенко от власти и освобождение Беларуси от тирании). И тут же были подписаны соглашения с ЕС об упрощении визового режима, согласован договор о реадмиссии. И хоть Лукашенко по-прежнему утверждает, что Россия для него — больше, чем самая близкая страна, «это идеология, и ее из меня не выбить», заявляет он и об открытости для сотрудничества с другими странами, не всегда дружественными России. Так, Украине и Польше он предлагает создать речной маршрут от Балтики до Черного моря. Казахстану — скооперироваться для преодоления создаваемых Россией препятствий внутри ЕврАзЭС, переработки казахской нефти белорускими НПЗ и продаже ее на европейском рынке. Расширяется военно-экономическое сотрудничество с Китаем, создаются зоны свободной торговли с многими другими странами.

Удалось ли Лукашенко «похоронить» попытки России интегрировать в себя Беларусь, решил ли он переориентироваться на Запад, «ФАКТАМ» рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

— Разговоры об интеграции никуда не делись, они по прежнему есть, — говорит Игар Тышкевич. — Концепция «лозунги в обмен на деньги» по прежнему действует: Республика Беларусь очень долго и красиво говорит о братской любви и интеграции, а Российская Федерация за это платит. Другой вопрос: да, для Лукашенко изначально была крайне невыгодна реализация определенных политических шагов, он максимально утилизировал стремление РФ продвинуться дальше и преуспел в этом.

Сейчас идет разговор об экономическом сближении. Есть пара вариантов такого формата, и они будут реализованы. В частности, речь идет о создании условий для инвесторов. Но такие вещи, как сближение налогового законодательства, сближение Хозяйственных кодексов — они, скорее всего, погрязнут в очень долгих обсуждениях. Все идет в том же режиме, который был задан полтора-два года назад. И соответствует идее, которой Лукашенко придерживается в последние 19 лет: говорить об этом, но ничего не делать.

— Но Россия тоже немного утихла с разговорами о Союзном государстве…

— Они попытались, ничего не получилось, теперь будут работать по другому — не нахрапом, возможно, а в долгую, немножко изменять свою политику. Это нормальные качели: что-то у них получилось, что-то не получилось. Теперь россияне проанализируют результаты и будут пытаться действовать дальше.

— И какие возможны следующие шаги России?

— Что они сделают — это вопрос не ко мне. Но по логике — они будут действовать через экономику.

— В последнее время Лукашенко впервые за много лет побывал с официальным визитом в стране ЕС, предлагает сотрудничество с Украиной, Польшей, ЕС, встречается с американцами и даже договорился об обмене послами с США. Можно сказать, что он разворачивается к Западу?

— А зачем ему разворачиваться к Западу и садиться на растяжку Россия — Запад? С его точки зрения это глупо, поскольку у Запада есть возможность выдвинуть определенные условия в вопросе политической трансформации. Лукашенко пытается найти альтернативы с точки зрения центров влияния, не ставить на одну лошадь (тем более — хромую) — и Запад может быть одной из них.

Он пытается вытянуть и Китай, и США, которые заявляют интересы, отличные от интересов Германии и Франции. Параллельно идет игра с теми же Германией и Францией. Для Лукашенко это вполне нормальный процесс — попытаться сблизиться с абсолютно различными группами, государствами, чтобы они своими устремлениями, попытками защитить свои интересы уравновесили влияние друг друга.

Это давняя мечта, идея белорусской политики. Такой подход сформулирован еще в 2008 году. Другое дело, что не всегда все получается так, как планируется.

— Недавно Лукашенко рассказывал, что созданы и создаются зоны свободной торговли со многими странами, что неплохо бы влить украинские и казахские деньги в Гомсельмаш и другие предприятия Беларуси… Это делается в противовес экономическому влиянию России?

— Здесь нельзя разделить политику и экономику. С одной стороны — это развитие своей страны, это заработанные деньги. В этом отношении Лукашенко достаточно рационален. А с другой стороны — россияне будут реализовать концепцию входа через экономику, через приватизацию. Поэтому естественным выглядит создание таких противовесов: чтобы к тому моменту, когда Россия получит возможность доступа к экономическим активам Беларуси, эти активы уже принадлежали украинцам, китайцам, американцам — кому угодно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Беларусь в очередной раз отказала России в размещении военной базы. А тем временем Польша активно вовлекает Украину и Беларусь в проекты Евросоюза.

Также читайте: почему не будет вторжения российской армии в Украину через белорусскую границу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter