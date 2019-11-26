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Украина

ДТП с Кулебой: появились данные о втором участнике нашумевшей аварии

15:45 26 ноября 2019 297
ДТП с участием Кулебы
Инф. «ФАКТОВ»

Второй участник ДТП, которое, по предварительным данным, спровоцировал уполномоченный президента Украины по правам человека Николай Кулеба, находится в Киево-Святошинской районной больнице.

Об этом в социальных сетях пишет политический эксперт и блогер Назар Приходько. По его словам, пострадавшему парню 21 год, он родом из Гатного Киево-Святошинского района.

«Это фото сразу после ДТП, на котором видно, что у парня лицо в крови. Он не виноват. Более того, он еще и везунчик! Удивлены? А представьте, если бы на том перекрестке не было камеры наблюдения, представьте, если бы я и другие блогеры не успели выложить видео с камер в Facebook и других соцсетях и его стерли…», — пишет блогер на своей страничке в Facebook.

По словам Назара Приходько, адвокаты одного из объединений пообещали в случае необходимости оказать парню бесплатную юридическую помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный автогонщик Алексей Мочанов, анализировавший ДТП в Чабанах, заявил, что Николай Кулеба нарушил три пункта правил дорожного движения.

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