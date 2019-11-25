Украина

Это не случайность: автогонщик Мочанов проанализировал аварию с Кулебой в Чабанах (фото, видео)

Детский омбудсмен Николай Кулеба, попавший в больницу вместе с сыновьями после жуткого ДТП в Чабанах, злостно нарушил правила дорожного движения.

На три важных момента обратил внимание известный автогонщик Алексей Мочанов, проанализировавший ситуацию в Чабанах. «Подъехал к светофору и объехал справа „очередь“, в которой стояла всего пара машин. Это само по себе возмутительно и никогда не приветствуется другими водителями, хотя среди нас святых нет. Встал за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий. И „ice on cake“ — на фото видно, что ремень безопасности давно и надолго пристегнут в гнездо, и детский омбудсмэн просто сидел на нем сверху, явно пристегнув таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой. Системный и систематический нарушитель ПДД. Злостный», — пишет автогонщик на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авария с участием чиновника произошла под Киевом в 13:30 24 ноября. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 («Нарушение правил дорожного движения»).

В связи с этим ДТП в сети разгорелся скандал — интернет-пользователи раскритиковали советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который назвал виновником аварии"безработного жителя" поселка Гатное.

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