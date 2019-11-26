23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Один из главарей «ДНР» готовится к бегству: выбирает между Москвой и Харьковом

15:49 26 ноября 2019 331
Александр Безуглый
Инф. «ФАКТОВ»

Серьезные трения происходят между «руководством» Тельмановского района оккупированной части Донецкой области и главарями «ДНР». Многие местные боевики спешно покупают недвижимость на свободной от оккупантов территории. Так, «руководитель аппарата администрации Тельмановского района» Сергей Чернявский решил переехать в Мариуполь. Об этом сообщает «Без Табу».

Опасаясь преследования со стороны бывших подельников, главари «администрации» района «ДНР» стремятся переселяться кто куда. «Начальник отдела архитектуры и ЖКХ Тельмановского района» Александр Безуглый до 2015 года был ответственным за получение гумпомощи Путина и пользовался этим в своих интересах. В результате коллаборант жил на широкую ногу — регулярно ездил на дорогие курорты,

Сейчас проворовавшийся боевик вкладывает средства в недвижимость. Активную работу по поиску квартиры ведет его дочь Мария, которая давно живет в Москве. Туда планирует уехать и Безуглый. Но так как в России его все же могут достать бывшие соратники, он приобрел также квартиру в новостройке Харькове, которую оформил на родителей.

Поэтому вскоре главарь «ДНР» вполне может поселиться в Харькове.

Ранее сообщалось, что Сергей Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер