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Один из главарей «ДНР» готовится к бегству: выбирает между Москвой и Харьковом
Серьезные трения происходят между «руководством» Тельмановского района оккупированной части Донецкой области и главарями «ДНР». Многие местные боевики спешно покупают недвижимость на свободной от оккупантов территории. Так, «руководитель аппарата администрации Тельмановского района» Сергей Чернявский решил переехать в Мариуполь. Об этом сообщает «Без Табу».
Опасаясь преследования со стороны бывших подельников, главари «администрации» района «ДНР» стремятся переселяться кто куда. «Начальник отдела архитектуры и ЖКХ Тельмановского района» Александр Безуглый до 2015 года был ответственным за получение гумпомощи Путина и пользовался этим в своих интересах. В результате коллаборант жил на широкую ногу — регулярно ездил на дорогие курорты,
Сейчас проворовавшийся боевик вкладывает средства в недвижимость. Активную работу по поиску квартиры ведет его дочь Мария, которая давно живет в Москве. Туда планирует уехать и Безуглый. Но так как в России его все же могут достать бывшие соратники, он приобрел также квартиру в новостройке Харькове, которую оформил на родителей.
Поэтому вскоре главарь «ДНР» вполне может поселиться в Харькове.
Ранее сообщалось, что Сергей Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса.
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