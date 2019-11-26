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Уже меньше 24 гривен: падающий доллар преодолел психологическую отметку
На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара ниже 24 гривен за доллар, что на 7 копеек меньше, чем курс во вторник, 26 ноября.
Согласно данным НБУ, курс составит 2398,2702 грн за 100 долларов или 23,98 грн за доллар.
Эксклюзивный материал «Доллар продолжает падение, несмотря на проволочки с траншем МВФ» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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