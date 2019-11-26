Деньги

Уже меньше 24 гривен: падающий доллар преодолел психологическую отметку

На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара ниже 24 гривен за доллар, что на 7 копеек меньше, чем курс во вторник, 26 ноября.

Согласно данным НБУ, курс составит 2398,2702 грн за 100 долларов или 23,98 грн за доллар.

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