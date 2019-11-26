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Мир

Допинговый скандал: МОК настаивает на самом строгом наказании России

17:10 26 ноября 2019 106
Проба на допинг
Инф. «ФАКТОВ»

Международный олимпийский комитет (МОК) требует сурово наказать виновных в манипуляции баз данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее в российском футболе вспыхнул скандал из-за аннексии Крыма. О реакции МОК на «допинговый скандал» сообщает Интерфакс.

« Российские власти несли ответственность за сохранение целостности Московской антидопинговой лаборатории », — утверждается в заявлении МОК.

Подчеркивается, что эта манипуляция оскорбляет мировое спортивное движение.

« Ви новные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому МОК приветствует санкции в отношении ответственных российских властей», — отмечается в заявлении.

По информации сайта «Чемпионат» в администрацию президента России срочно вызваны руководители спортивных федераций. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы совещание в Кремле не планируется.

Ранее сообщалось, что российские банки заблокировали огромные денежные средства на счетах сторонников Алексея Навального.

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