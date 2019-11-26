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Происшествия

Взрывы на арсенале в Балаклее: в ГБР озвучили главную версию о причине ЧП

17:53 26 ноября 2019 40
взрывы
Инф. «ФАКТОВ»

Названа основная версия причин взрывов 15 ноября возле города Балаклея Харьковской области. Взрывы прогремели на территории военного арсенала. Трое военнослужащих скончались от полученных травм, еще трое были госпитализированы.

Государственное бюро расследований считает, что к трагедии привела неосторожность военных, занимавшихся разминированием. Следствие склоняется к тому, что была нарушена техника безопасности, случилось столкновение двух ракетных двигателей, возникла искра и детонация снаряда. По делу допрошены около сотни людей, что позволило сделать первоначальные выводы о причинах трагедии.

«Мы склоняемся к версии, что лица, выполнявшие работы, не выполняли технику безопасности», — приводит ХарківTimes заявление замдиректора ГБР — начальник следственного управления территориального управления ГБР в Полтаве Алексея Новикова.

Напомним, 15 ноября на территории арсенала возле Балаклеи были слышны взрывы — около двух десятков. Сначала в Минобороны говорили об одном пострадавшем военном, затем стало известно, что двое военнослужащих погибли, а четверо доставлены в больницу. Несколько суток спустя в медучреждении скончался еще один военный, тяжело раненый при взрыве.

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