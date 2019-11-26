Происшествия

Парня "капсулируют": активисты не смогли посетить в больнице второго участника ДТП с Кулебой и заподозрили неладное

Представители украинских СМИ не смогли попасть в палату и пообщаться со вторым участником ДТП, которое, по предварительным данным, спровоцировал уполномоченный президента Украины по правам человека Николай Кулеба.

Об этом в социальных сетях пишет общественный активист и блогер Назар Приходько.

По его словам, представителей СМИ сначала «отфутболили» в приемном отделении больницы в Боярке под Киевом и у заместителя главрача, отправив к директору. Тот, в свою очередь, отказался предоставлять информацию, несмотря на предъявленные журналистские удостоверения и отсутствие какой-либо «тайны следствия» или требований родственников об отказе общаться с прессой.

После этого активисты вернулись в приемное отделение, откуда их пыталась вытолкать охранники «непонятной охранной фирмы», а также подъехавшие внезапно автоматчики.

В итоге активистам так и не удалось пообщаться со вторым участником резонансного ДТП.

«Видно, что парня „капсулируют“, не дают говорить… Это меня наводит на мысль. что готовится „официальная“ версия, которая будет принята „за основу и в целом“ и именно эту версию пробовать „скормить“ нам, журналистам и блогерам», — предполагает Приходько..

Тем не менее, активисты намерены добиваться правды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналистам удалось выяснить, что пострадавшему в ДТП водителю, парню из населенного пункта Гатное Киево-Святошинского района — 21 год. Ему «повезло», что все произошедшее на перекрестке засняла камера видеонаблюдения, и есть надежда на то, что будет проведено объективное расследование ДТП.

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