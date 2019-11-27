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Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане, есть пострадавшие (видео)

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской республике. Ранее сообщалось об аварии с рейсовым автобусом в Винницкой области.

Транспортное средство, в котором находилось по меньшей мере 35 россиян, столкнулось с грузовиком недалеко от города Игуэй, сообщает издание Diario Libre.

ДТП произошло во второй половине дня. Сообщается, что автобус направлялся в аэропорт.

В результате аварии есть пострадавшие — их точное число уточняется.

В то же время местные СМИ сообщают о 22 пострадавших, включая детей.

В посольстве РФ в Доминикане сообщили агентству ТАСС, что в автобусе находись 39 россиян. Также в дипмиссии уточнили, что погибших нет, а у пострадавших травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли спасатели и медики.

«В настоящее время мы направляем два вертолета и две наземные машины скорой помощи для оказания помощи 60 туристам в результате произошедшей аварии», — сообщили представители санитарной авиации государства.

Пострадавших доставляют в больницу города Игуэй.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник, 26 ноября, на участке автодороги Киев — Ковел — Яготин в ДТП пострадали восемь человек — водитель микроавтобуса и семь пассажиров.

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