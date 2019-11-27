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Побережье Азовского моря усеяли тысячи мертвых медуз (фото)
После разыгравшегося недавно на Азовском море шторма на побережье Крыма море выбросило тысячи мертвых медуз.
Об этом со ссылкой на сообщения пользователей в соцсеятх пишет «Крым.реалии».
В частности, в поселке Мысовое Ленинского района на берегу обнаружены крупные аурелии и корнероты, которые обычно жалят купальщиков во время туристического сезона.
Ввиду того, что в настоящее время побережье Азова фактически пустынное, медуз никто не убирает.
Пользователи соцсетей полагают, что гибель медуз связана с бушевавшим недавно штормом, хотя не стоит исключать, вероятно, и другие версии, связанные с «хозяйственной деятельностью» оккупантов на полуострове.
Напомним, что корнерот — самая крупная медуза Черного и Азовского морей, она может достигать 50−60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов. В отличие от обычных медуз, корнероты плотнее, больше по размеру, и вызывают зуд кожи, сравнимый с ожогом крапивы.
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