Побережье Азовского моря усеяли тысячи мертвых медуз (фото)

Украина

После разыгравшегося недавно на Азовском море шторма на побережье Крыма море выбросило тысячи мертвых медуз.

Об этом со ссылкой на сообщения пользователей в соцсеятх пишет «Крым.реалии».

В частности, в поселке Мысовое Ленинского района на берегу обнаружены крупные аурелии и корнероты, которые обычно жалят купальщиков во время туристического сезона.

Ввиду того, что в настоящее время побережье Азова фактически пустынное, медуз никто не убирает.

Пользователи соцсетей полагают, что гибель медуз связана с бушевавшим недавно штормом, хотя не стоит исключать, вероятно, и другие версии, связанные с «хозяйственной деятельностью» оккупантов на полуострове.

Напомним, что корнерот — самая крупная медуза Черного и Азовского морей, она может достигать 50−60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов. В отличие от обычных медуз, корнероты плотнее, больше по размеру, и вызывают зуд кожи, сравнимый с ожогом крапивы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 24 ноября, на Арабатской Стрелке на пляжи волны выбросили огромное количество раков. В частности, в селе Счастливцево многие жители обнаружили огромное количество раков, которые были усеяны по всему пляжу.

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