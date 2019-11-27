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Комарову и не снилось: в Бразилии муж выстрелил жене в висок 4 раза, но ее спасла осечка (видео)

В далекой солнечной стране Бразилии, где заезжие диктаторы любят фотографироваться с местным спецназом, недавно произошел курьезный случай, который при других «раскладах» мог закончиться весьма плачевно.

Об этом пишет британская Mirror.

Издание сообщает, что неподалеку от бразильского городка Итакоатиара в одном из магазинов мужчина возле прилавка вступил в разговор с женой, работающей продавцом, и еще несколькими людьми.

Когда разговор начал принимать «неподходящий» для мужчины характер, он резко вытащил пистолет и приставил его к голове женщины.

Несмотря на уговоры, он выстрелил в висок своей жены.

Стоявшая рядом женщины пыталась оттащить ревнивца от прилавка, но он повторил свою попытку, и затем еще два раза.

К счастью, пистолет дал четыре раза осечку, и женщина осталась жива.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, в магазин прибыла полиция, 31-летнего мужчину арестовали и обвинили в попытке убийства жены.

Вполне возможно, что неудавшийся убийца не отделается условным наказанием.

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