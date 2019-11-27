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Украина

Кабмин предлагает часть работающих украинцев ущемить в правах: что об этом известно

5:55 27 ноября 2019 256
Запралат в конверте
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с тем, что в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления, в Госслужбе по вопросам труда (Гоструда) предлагают в отношении этой категории граждан ввести новое наказание в виде лишения права голоса на выборах.

Такое предложение озвучил председатель Гоструда Роман Чернега, передает УНИАН.

«По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, работающих за пределами официальных трудовых отношений»,— заявил чиовник.

Чернега уверен, что получая зарплату «в конвертах», граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

При этом он добавил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

«Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильной, богатой», —сказал Чернега.

Чернега подчеркивает, что официальное оформление трудовых отношений в Украине позволяет гражданам получить соцпакет, а также возможность зарабатывать на пенсию. Кроме того, легальное трудоустройство также способствует объективному расследованию несчастных случаев на производстве.

Напомним, что Государственная службы Украины по вопросам труда в 2018 году выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 миллиарда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине утвердили показатель средней зарплаты за сентябрь, что должно положительно повлиять на пенсии в стране.

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