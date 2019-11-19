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В Украине утвердили показатель средней зарплаты за сентябрь: как это повлияет на пенсии

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней зарплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда на его странице в Facebook.

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«Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии», — отметили в ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 322 грн 61 копейка.

Этот показатель, как известно, влияет на размер пенсий, начисляемых украинцам. Так, в формуле расчета пенсии, согласно ст. 40 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании», учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЕНСИИ:

П = Зп * КЗ * Кс

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);

Кс — коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1%).

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, показатель же средней заработной платы — Пенсионным фондом.

Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры. Следовательно, у пенсионеров появился небольшой повод для радости: предыдущий показатель средней зарплаты за август составлял 8909 грн. 32 коп.

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020−2022 годов. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября в Украине повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно отработать не менее 26 лет.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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