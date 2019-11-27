«Это не она!»: редкое фото 46-летней Аллы Пугачевой вызвало переполох у фанатов

Шоу-бизнес

Фанаты Аллы Пугачевой привыкли к тому, что Примадонна, а также ее окружение могут запросто удивить их своими поступками — чего только стоит появление недавно снимка «звездного внука» Никиты Преснякова с прической «наголо»!

Но на днях произошел случай, который вызвал резонанс среди поклонников певицы и даже разделил их на два лагеря, пишет КП.

Дело в том, что в одной из фанатских групп звезды появилась редкая фотография Аллы Борисовны, на которой она сама на себя не похожа.

Поклонники помоложе категоричо заявили: «Это не она!»

Ведь в их понятии Пугачева — этакая «эффектная рыжая бестия», не лезущая за словом в карман.

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На опубликованном же фото — уютная и домашняя женщина без макияжа и фотошопа.

В то же время «фанаты с опытом» объяснили, что на снимке — действительно Алла Борисовна, которой всего 46 лет. Снимок был сделан в 1995 году, в старой квартире Пугачевой на Тверской в Москве.

Как выяснилось, звезду сфотографировали без прикрас, и он попал на дебютную обложку журнала «Стас», который издавал друг артистки музыкант Стас Намин.

Сам Намин потом объяснял журналистам, что разместил скандальное фото АБ с ее согласия.

«По-моему, фотография получилась хорошая — Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел — все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие», — цитирует издание слова Намина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из самых известных фриков России Гоген Солнце заявил о том, что Алла Пугачева умерла, однако её муж Максим Галкин об этом не заявляет, а показывает вместо неё двойника.

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