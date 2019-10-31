Шоу-бизнес

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

Певица Алла Пугачева умерла, однако её муж Максим Галкин об этом не заявляет, а показывает вместо неё двойника.

Такое предположение озвучил один из самых известных фриков России Гоген Солнцев.

Он считает, что смерть такого бренда как Алла Пугачева никому не выгодна и в связи с этим выдвинул гипотезу, что Галкин живет с помолодевшим двойником Примадонны. Таким образом, по словам Солнцева, шоумен пытается не потерять деньги и обеспечить жизнь 6-летних детей звездной пары — Гарри и Лизы.

Отметим, что такое ничем не подтвержденное заявление Солцева стало поводом для бурного обсуждения «похорон» Пугачевой в сети. РосСМИ пестрят различными заголовками по этому поводу, а в интернете идут бурные баталии между фанатами знаменитой певицы.

Смерь Пугачевой — фейк, который стабильно запускают примерно раз в несколько месяцев. В этом плане она не уступает даже «новостям» о том, что умер президент России Владимир Путин.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на слухи, Пугачева живет и активно постит фото в Instagram.



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