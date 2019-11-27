Шоу-бизнес

«Мы целый год жили с Лолитой»: любовник Милявской набросился на ее пятого мужа

Певец Данко (Александр Фадеев) рассказал о романе с Лолитой Милявской и жестко раскритиковал ее пятого мужа Дмитрия Иванова, с которым певица разводится.

Так, в эфире программы «На самом деле» Данко рассказал, как ему больно было, когда Милявская вышла замуж.

«Десять лет назад, когда состоялась их шикарная свадьба, мне было не все равно. Мне было очень больно. Эти события произошли в мой день рождения. Мы целый год жили с Лолитой», — заявил он.

Данко отметил, что очень уважает Дмитрия, назвал его «героическим человеком», но после этого набросился с критикой. «Честно говоря, думаю, не любит и не любил. Просто хотел карьерку свою немножко подправить за счет Лолиты. Он ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он все получит, наследство. Но не дождался. Я думаю, это чисто брак по расчету с его стороны», — поделился певец мыслями.

По его словам, сам он сбежал бы от Милявской: «Сложно с ней жить, у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали».

Напомним, что в эфире этой же программы Дмитрий Иванов прошел проверку на детекторе лжи.

Отметим, что развод Иванова и Милявской стал одним из самых скандальных в России. Певица и ее пятый муж не устают поливать друг друга грязью. В сети даже появилась эротическая переписка Иванова с любовницей.

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