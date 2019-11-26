Неверный муж Милявской прошел проверку на детекторе лжи

Шоу-бизнес

Пока еще законный муж популярной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, которого она обвинила в изменах и психологическом насилии, перешел в защиту. Якобы тренер по сквошу унижал супругу и называл ее «жирной коровой». Дмитрий опроверг обвинения Лолиты, дал несколько интервью и даже согласился пройти проверку на детекторе лжи.

На такой шаг он решился в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», гостями которой стал он и друзья Лолиты. Дмитрий держался спокойно, не поливал бывшую грязью, пытался объяснить причину развода. Он подчеркнул, что внешность Лолиты никак не повлияла на их отношения. Тем более, когда живешь с человеком 10 лет.

«К тому же сейчас она хорошо выглядит. Она говорила, что похудела на 14 килограммов», — подчеркнул Иванов.

На защиту Лолиты стала актриса Эвелина Бледанс, она набросилась на Иванова с обвинениями и добавила, что сейчас Лолита хорошо выглядит потому, что стала свободной и не слышит упреки и оскорбления.

«Она похудела, потому что уже ходила к психологу, потому что рассталась с вами, потому что никто не называет ее толстой коровой, никто не понижает ее самооценку! Лолиту обожает вся страна! А когда она приходила домой — слышала такие слова, после которых ей приходилось поправляться!» — высказала Бледанс мужу Милявской.

Но Иванов в очередной раз заверил, что это неправда. Как и то, что изменял Лолите. Он настаивает, что роман с Ольгой Кулиевой закрутил после расставания с Милявской. Он даже поделился интимными подробностями брака — в 2019 году они с Лолитой не занимались сексом.

Лолита, мягко говоря, не обрадовалась походам мужа по телеканалам. «Меня там нет, нет Сергея Жорина @advokatzhorin, нет Аркадия Укупника, Анжелики @avarum (для меня Маши, ввиду 30-летней Дружбы) Варум, моего психолога Инессы Литвиненко @ministerstvo_uspekha, Кати Гордон @katyagordon). Но от этого программа хуже не стала! Обязательно посмотрите! За «Голову» каждого перечисленного, объявлено 3 миллиона рублей штрафных санкций, если они зайдут в студию! Тем интересней, что же там БУДЕТ!» - возмущалась Лолита в Instagram.

Напомним, Лолита увидела интимную переписку неверного мужа на своем компьютере и передала ее адвокату. Дмитрий в ответ обратился в полицию с заявлением о взломе электронной почты. Лолита в гневе дала несколько разоблачительных интервью о семейной жизни. Дмитрий пытался робко оправдываться, показал новое жилье, где живет с Кулиевой. Также он выложил в Instagram ролик с анализом противоречивого поведения Лолиты.

Лолита не скрывает, что работает с психологом. Свой гнев на мужа она выражает в нецензурной лексике и странных поступках. Она растерзала ковер, подаренный Дмитрием.

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