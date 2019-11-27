- 11:54 Девять тысяч жителей Днепропетровщины остались без воды и тепла: СМИ назвали причину
- 11:51 Ситуация опаснее, чем в 2014 году: в Украине оценили вероятность нового Майдана
- 11:48 Каждая третья гривня в доходах государства взята в долг: в чем риски
- 11:40 После дождей вернутся морозы: синоптик уточнила, когда ждать похолодания
- 11:32 В России продлили следствие по делу украинских моряков из-за допроса свидетеля
- 11:27 Не остался в стороне от чужой беды: прокурор в нерабочее время поймал наглых воров на вокзале в Киеве
- 11:26 «Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение
- 11:25 Экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой, убившей автомобильные шоу»
- 11:08 Вода в озере под Киевом стала ядовито-зеленой: сеть озадачили фото
- 11:03 «Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире решили подзаработать на цитатах Зеленского
- 10:45 Рябошапка уволил прокурора Кулика
- 10:36 «Барселона» – «Боруссия» Д: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов
Рябошапка уволил прокурора Кулика
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил из ГПУ прокурора Константина Кулика, который перешел в СБУ.
«Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда», — цитирует Руслана Рябошапку «РБК-Украина». Издание напоминает, что Кулик не пришел на переаттестацию 24 октября, и добавляет, что издание The New York Times не исключало, что именно Константин Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рябошапка заявил, что в Генеральной прокуратуре Украины нет отдельного уголовного дела по расследованию деятельности компании Burisma.
Также сообщалось, что Константин Кулик был фигурантом дела о незаконном обогащении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!