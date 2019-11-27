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Украина

Рябошапка уволил прокурора Кулика

10:45 27 ноября 2019 168
Константин Кулик
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил из ГПУ прокурора Константина Кулика, который перешел в СБУ.

«Кулик уволен из ГПУ из-за непрохождения аттестации. Это правда», — цитирует Руслана Рябошапку «РБК-Украина». Издание напоминает, что Кулик не пришел на переаттестацию 24 октября, и добавляет, что издание The New York Times не исключало, что именно Константин Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рябошапка заявил, что в Генеральной прокуратуре Украины нет отдельного уголовного дела по расследованию деятельности компании Burisma.

Также сообщалось, что Константин Кулик был фигурантом дела о незаконном обогащении.

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