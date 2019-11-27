- 11:54 Девять тысяч жителей Днепропетровщины остались без воды и тепла: СМИ назвали причину
- 11:51 Ситуация опаснее, чем в 2014 году: в Украине оценили вероятность нового Майдана
- 11:48 Каждая третья гривня в доходах государства взята в долг: в чем риски
- 11:40 После дождей вернутся морозы: синоптик уточнила, когда ждать похолодания
- 11:32 В России продлили следствие по делу украинских моряков из-за допроса свидетеля
- 11:27 Не остался в стороне от чужой беды: прокурор в нерабочее время поймал наглых воров на вокзале в Киеве
- 11:26 «Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение
- 11:25 Экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой, убившей автомобильные шоу»
- 11:08 Вода в озере под Киевом стала ядовито-зеленой: сеть озадачили фото
- 11:03 «Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире решили подзаработать на цитатах Зеленского
- 10:45 Рябошапка уволил прокурора Кулика
- 10:36 «Барселона» – «Боруссия» Д: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов
Ситуация опаснее, чем в 2014 году: в Украине оценили вероятность нового Майдана
Если нынешнее украинское руководство признает российскую агрессию «гражданской войной», в стране могут начаться акции протеста, а нынешняя ситуация значительно опаснее, чем в 2014 году.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «Начнутся акции протеста и иные действия. История человечества свидетельствует, что изменения в государстве всегда продвигает активное меньшинство. Революции поддерживают 10—15 процентов населения, не больше», — отметил он и добавил, согласно данным одного из опросов, 25 процентов украинцев готовы выйти на протесты против мирных инициатив нынешней власти.
Отметив, что Революция достоинства не была завершена, поскольку идеи, за которые стоял Майдан, не реализованы в полном объеме, Георгий Тука подчеркнул, что сегодняшняя ситуация гораздо опаснее, чем та, которую Украина пережила в 2014 году.
«С моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем рецессию. Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный. Крок за кроком, шаг за шагом, step-by-step. Не сомневаюсь, что людей, осознающих это, с каждым днем становится все больше», — подчеркнул Георгий Тука и добавил: «Проукраинским политикам надо сейчас общаться не со своими сторонниками, не с теми, кого Сивохо называет „воинствующим меньшинством“, а с патерналистским большинством, приоритеты которого — холодильник и телевизор. Среди поверивших в обещанную сказку появилось много разочарованных».
Полный текст эксклюзивного интервью Георгия Туки «Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!