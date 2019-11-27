Украина

Ситуация опаснее, чем в 2014 году: в Украине оценили вероятность нового Майдана

Если нынешнее украинское руководство признает российскую агрессию «гражданской войной», в стране могут начаться акции протеста, а нынешняя ситуация значительно опаснее, чем в 2014 году.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «Начнутся акции протеста и иные действия. История человечества свидетельствует, что изменения в государстве всегда продвигает активное меньшинство. Революции поддерживают 10—15 процентов населения, не больше», — отметил он и добавил, согласно данным одного из опросов, 25 процентов украинцев готовы выйти на протесты против мирных инициатив нынешней власти.

Отметив, что Революция достоинства не была завершена, поскольку идеи, за которые стоял Майдан, не реализованы в полном объеме, Георгий Тука подчеркнул, что сегодняшняя ситуация гораздо опаснее, чем та, которую Украина пережила в 2014 году.

«С моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем рецессию. Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный. Крок за кроком, шаг за шагом, step-by-step. Не сомневаюсь, что людей, осознающих это, с каждым днем становится все больше», — подчеркнул Георгий Тука и добавил: «Проукраинским политикам надо сейчас общаться не со своими сторонниками, не с теми, кого Сивохо называет „воинствующим меньшинством“, а с патерналистским большинством, приоритеты которого — холодильник и телевизор. Среди поверивших в обещанную сказку появилось много разочарованных».

Полный текст эксклюзивного интервью Георгия Туки «Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет» читайте на сайте «ФАКТОВ».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter