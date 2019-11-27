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Украина

Замена Медведчуку: раскрыта настоящая роль Сивохо для Зеленского

9:25 27 ноября 2019 420
Сергей Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Недавние заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о необходимости изменения риторики в отношении жителей оккупированных территорий Донбасса, «исправлении ошибок, прощать и просить прощения» подталкивают украинцев к мысли о гражданской войне, а не российской агрессии.

«Сивохо не единственный, кто старается ввести подобные тезисы в дискурс. Медведчук уже не первый год их продвигает», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его мнению, появление Сергея Сивохо является «технологическим приемом», цель которого — привлечение на свою сторону граждан, поддерживающих Виктора Медведчука. Это делается также и для того, чтобы отнять у Медведчука монополию на образ миротворца и «выбить у него жупел единственного коммуникатора с Кремлем, который он получил при Порошенко».

«Сивохо будет и дальше придерживаться подобной риторики. Он просто озвучивает то, что ему велено. На мой взгляд, он ноль без палочки. Ни о каком его профессионализме и компетентности говорить не приходится. Знаете, для такой роли я избрал бы более достойного дончанина, а не бывший голос „Антимайдана“. Но „жираф большой, ему видней“, как пел Высоцкий», — добавил Георгий Тука.

Полный текст интервью с Георгием Тукой «Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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