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Сюрприз: Приянка Чопра разбудила мужа, запустив к нему в постель щенка овчарки (видео)
В преддверии первой годовщины свадьбы, которую 37-летняя индийская актриса Приянка Чопра и 27-летний американский музыкант Ник Джонас будут праздновать 1 декабря, «Мисс мира 2000» и звезда сериала «Куантико» сделала мужу ранний подарок. Утром она запустила в постель к еще спящему супругу свой мохнатый сюрприз — щенка немецкой овчарки по кличке Джино, который стал новым членом их семьи.
Джино с восторгом принялся знакомиться с новым хозяином. Дезориентированный спросонья Джонас не сразу понял, что происходит. Однако потом наконец оценил дар жены. «С тех пор, как проснулся сегодня утром, не перестаю улыбаться», — написал он в соцсети позже.
Видео пробуждения пара разместила в Instagram — к восторгу своих поклонников.
Для Джино они уже завели отдельный аккаунт в соцсети.
Приянка, близкая подруга герцогини Сассекской Меган Маркл, вышла замуж за Ника, бывшего участника группы Jonas Brothers, в составе которой он выступал вместе со своими братьями Джо и Кевином Джонасами, спустя считанные месяцы после знакомства. Свою свадьбу они праздновали несколько раз — в Индии и в США.
Ранее как писали «ФАКТЫ», Приянку раскритиковали в сети за откровенное фото.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!