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Опять отказ: суд в Швеции принял решение по апелляции "Газпрома"
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляции на решение Стокгольмского арбитража об условиях контракта на поставку и транзит газа через Украину.
«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе „Газпрома“ на решение Стокгольмского арбитража», — сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пообещавший позже сообщить подробности этого дела.
Позже Юрий Витренко опубликовал неофициальный перевод решения суда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре этого года НАК «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому». По словам Юрия Витренко, «Газпром» все еще остается должен Украине 3 млрд долларов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!