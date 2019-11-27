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Украина

Опять отказ: суд в Швеции принял решение по апелляции "Газпрома"

12:52 27 ноября 2019 146
Судейский молоток
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляции на решение Стокгольмского арбитража об условиях контракта на поставку и транзит газа через Украину.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе „Газпрома“ на решение Стокгольмского арбитража», — сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пообещавший позже сообщить подробности этого дела.

Позже Юрий Витренко опубликовал неофициальный перевод решения суда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре этого года НАК «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому». По словам Юрия Витренко, «Газпром» все еще остается должен Украине 3 млрд долларов.

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