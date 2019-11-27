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Неудачный обгон: полицейские попали в жесткую аварию под Ивано-Франковском (фото)
В среду, 27 ноября, возле города Косов, который находится в Ивано-Франковской области, произошло ДТП — столкнулись служебный автомобиль полиции и грузовик. Ранее сообщалось, что в Днепре водитель Daewoo сбил девушку на пешеходном переходе — от удара ее подбросило в воздух и несколько раз перевернуло.
По информации портала Varta1, под Ивано-Франковском водитель фуры МАN обгонял КамАЗ в запрещенном месте — это привело к столкновению с полицейским УАЗом. В происшествии никто не пострадал, но автомобиль правоохранителей получил сильные повреждения.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области нетрезвый мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие, а затем набросился с кулаками на правоохранителей, которые прибыли расследовать ситуацию. В ходе драки пострадал один из полицейских.
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