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Встреча «нормандской четверки»: Путин потребует от Зеленского прямых переговоров с боевиками «ДНР» и «ЛНР»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, Россия будет настаивать на прямых переговорах Киева с главарями ОРДЛО. Ранее Лавров сказал, что РФ «вступилась за жителей Донбасса».
Как сообщает Интерфакс-Украина, Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил: «Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей».
Именно это, по словам Лаврова, будут обсуждать на предстоящем саммите «нормандской четверки».
«Договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Кремль обещал повлиять на боевиков для выполнения «минских соглашений».
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