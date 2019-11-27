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Встреча «нормандской четверки»: Путин потребует от Зеленского прямых переговоров с боевиками «ДНР» и «ЛНР»

13:52 27 ноября 2019 267
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, Россия будет настаивать на прямых переговорах Киева с главарями ОРДЛО. Ранее Лавров сказал, что РФ «вступилась за жителей Донбасса».

Как сообщает Интерфакс-Украина, Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил: «Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей».

Именно это, по словам Лаврова, будут обсуждать на предстоящем саммите «нормандской четверки».

«Договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Кремль обещал повлиять на боевиков для выполнения «минских соглашений».

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