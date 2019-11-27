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Старушка, носилки которой при эвакуации вертолетом крутило с бешеной скоростью, требует два миллиона долларов (видео)
74-летняя американка Кейтлин Метро подала в суд на город Финикс в штате Аризона. Пенсионерка требует компенсации в размере двух миллионов долларов.
В июне этого года Кейтлин совершала пеший поход в окрестностях Финикса, когда упала и получила травму. За туристкой выслали вертолет, чтобы доставить ее в местную больницу.
Женщину, как сообщали «ФАКТЫ», поместили в специальные носилки, прикрепив их снизу к вертолету. Однако, как оказалось, один из поддерживающих носилки тросов вышел из строя. Когда вертолет взлетел, носилки с пострадавшей начали кружиться в воздухе. Скорость вращения все больше нарастала. Поездка превратилась в подобие какого-то адского головокружительного аттракциона, видео которого стало вирусным в сети.
Сообщалось тогда, что Кейтлин благополучно пережила это испытание, отделавшись «слабостью и головокружением».
Однако сама миссис Метро теперь говорит, что она едва не погибла. По ее словам, носилки совершили не менее 175 оборотов. Ее спасли лишь специальные дыхательные упражнения, которыми она регулярно занимается — только благодаря им не потеряла сознание. После этого «спасения» у нее опухли глаза и частично — мягкие ткани головы. У нее также открылось кровотечение в ушных каналах. Женщине и ее мужу пришлось заплатить 300 тысяч долларов за последующее лечение. Метро считает, что город обязан возместить ей физический, эмоциональный и психологический ущерб.
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